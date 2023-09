Plan voor soepeler studieadvies mogelijk toch doorgeschoven

Een voorstel van demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om studenten minder snel met een bindend studieadvies van de universiteit of hogeschool te sturen, wordt mogelijk alsnog doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Het plan leek dinsdag door de Tweede Kamer van de lijst met controversiële onderwerpen te worden gehaald. Maar dat kwam doordat het CDA zich bij de stemmingen vergiste.

CDA-Kamerlid René Peters wil die fout herstellen, bevestigt hij na een bericht van het AD. Dat kan al donderdagochtend als de Kamercommissie voor onderwijs een procedurevergadering houdt. Daarin kunnen eventuele aanpassingen van de lijst met controversiële onderwerpen worden aangedragen. Daar stemt de Kamer dan volgende week over.

Studenten moeten nu op de meeste instellingen in hun eerste studiejaar minstens 45 van de 60 studiepunten halen om te mogen blijven. Dijkgraaf wil die drempel verlagen naar maximaal 30 studiepunten om zo de prestatiedruk voor studenten te verminderen. Studentenorganisaties zijn over het algemeen enthousiast over het plan maar universiteiten en hogescholen zijn verdeeld, net als de Tweede Kamer.

“Het is controversieel”, zegt Peters, wijzend op die meningsverschillen. “En als dat zo is dan moeten we het ook als zodanig behandelen. En foutjes worden jammer genoeg gemaakt. Zeker ook door mij. En dan moeten ze worden gerepareerd.” Het is nu eenmaal “netjes de nieuwe verhoudingen af te wachten”, vindt de CDA’er.

Voorzitter Elisa Weehuizen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt van “een hele schandelijke misstap van het CDA” en “een hele grote teleurstelling”. Ze roept de christendemocraten op niet terug te komen op de eerdere beslissing.

De studentenvakbond kon eerder op de dag juist zijn geluk niet op toen de Tweede Kamer het onderwerp als niet-controversieel verklaarde. “We waren daarover echt superverheugd en het was een enorme opluchting. We zijn echt zeer verbaasd dat het CDA nu fout blijkt te hebben gestemd en daarop terug wil komen. Je laat opgeluchte studenten enorm hard zakken”, aldus Weehuizen.