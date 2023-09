Rode Kruis opent giro 7447 voor hulp na overstromingen Libië

Het Rode Kruis heeft gironummer 7447 geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Libië. Aan de kust in met name het oosten zijn duizenden mensen omgekomen en vermist geraakt als gevolg van storm Daniël. Ook Stichting Vluchteling start een inzamelingsactie voor hulp aan de slachtoffers van het noodweer in Libië, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Het Oost-Libische ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt inmiddels van zeker 5200 doden. Onder de doden zijn ook drie hulpverleners van het Rode Kruis. Ze kwamen om het leven toen ze mensen probeerden te helpen na de overstromingen. De Libische Rode Halve Maan, een zusterorganisatie van het Rode Kruis, schat in dat 20.000 mensen door het noodweer ontheemd zijn geraakt.

“De storm en daaropvolgende overstromingen hebben duizenden mensen keihard geraakt. Straten staan onder water en liggen vol met puin van verwoeste gebouwen”, zegt Derk Segaar van het Rode Kruis. “Er is op dit moment een tekort aan alles. Mensen zijn hun huis kwijt en hebben dringend medische hulp nodig. Het Rode Kruis zorgt voor tenten, dekens, voedsel en schoon drinkwater. Ook zijn hygiëneproducten belangrijk, omdat vervuild water tot ziekte-uitbraken kan leiden, zoals diarree en cholera.”

Stichting Vluchteling wil met het ingezamelde geld mensen helpen met onderdak, voedsel en schoon (drink-)water. “Het is voor veel inwoners moeilijk om aan de eerste levensbehoeften te komen”, aldus de hulporganisatie.

Libië is politiek verdeeld en heeft twee regeringen, in het oosten en in het westen. “Stichting Vluchteling vreest het ergste voor het grote aantal vermisten en de toch al kwetsbare groep vluchtelingen en ontheemden. Om hen zo snel mogelijk van noodhulp te kunnen voorzien, komen we nu in actie”, aldus de organisatie.

De stad Derna in het noordoosten van het land, is een van de zwaarst getroffen gebieden. In het Derna-district zijn ook twee dammen doorgebroken door het noodweer.

Het Rode Kruis heeft onlangs ook gironummer 6868 opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.