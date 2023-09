Studenten: zet versoepeling bindend studieadvies niet in ijskast

Studentenorganisaties roepen de Tweede Kamer op om de komende tijd toch verder te praten over versoepeling van het bindend studieadvies (bsa). De vaste Kamercommissie die over onderwijs gaat, heeft het onderwerp controversieel verklaard. Dat betekent dat de verdere behandeling wordt verschoven naar de volgende kabinetsperiode. “Een slechte ontwikkeling”, vinden het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) van dat uitstel.

Op dinsdag stemt de voltallige Tweede Kamer definitief over de lijst met controversieel te verklaren kwesties. Dat zijn er deze keer minder dan in voorgaande jaren. Over veel grote onderwerpen willen de Kamercommissies gewoon doorpraten in aanloop naar de verkiezingen op 22 november en de kabinetsformatie die daarop zal volgen.

ISO en LSVb hopen dat politieke partijen hun besluit willen heroverwegen en alsnog doorgaan met het bespreken van het wetsvoorstel van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij wil het verplichte aantal studiepunten dat studenten in hun eerste jaar moeten halen om door te mogen met hun studie verlagen, naar maximaal 30. Nu ligt het bij de meeste universiteiten en hbo’s nog op 45 punten, op een totaal van 60.

Dijkgraaf wil studenten meer ruimte geven. “Hiermee draaien we het ventiel iets open”, zei hij in mei over zijn voorstel. “Dit is broodnodig, want het staat er slecht voor met het mentale welzijn van studenten”, stellen ISO en LSVb. Te veel prestatiedruk speelt daar volgens hen een rol in. Het voorstel voor verlaging van het bsa noemen ze daarom “een belangrijke stap richting het creĆ«ren van een gezond studieklimaat”.