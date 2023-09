Tweede Kamer gaat toch door met versoepeling bindend studieadvies

De Tweede Kamer gaat toch door met de behandeling van het wetsvoorstel van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om het bindend studieadvies (bsa) te versoepelen. Vorige week sprak de vaste Kamercommissie van onderwijs nog af om het onderwerp controversieel te verklaren, wat betekent dat het pas wordt behandeld als een volgend kabinet aantreedt. Maar de Tweede Kamer heeft hier op verzoek van D66 toch vanaf gezien toen hier dinsdag over werd gestemd.

Om de prestatiedruk op studenten te verminderen wil D66-minister Dijkgraaf het aantal studiepunten dat ze moeten behalen in hun eerste studiejaar verlagen naar maximaal 30 van de 60. De meeste hogescholen en universiteiten stellen nu nog een eis van 45 punten.

Op verzoek van SGP werd de behandeling van een aantal brieven over dit wetsvoorstel vorige week op de lijst met controversiĆ«le onderwerpen geplaatst. Studentenorganisaties riepen de Tweede Kamer dinsdagmorgen op, om hier op terug te komen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vinden het wetsvoorstel “broodnodig, want het staat er slecht voor met het mentale welzijn van studenten”.

D66 vindt eveneens dat er haast gemaakt moet worden. De partij wil het ministerie van Onderwijs de ruimte geven om het wetsvoorstel voor te bereiden en eventueel in consultatie te brengen. Zo heet het als burgers en belangenorganisaties hun mening mogen geven over een nieuw wetsvoorstel. De hoop van D66 is dat het plan in studiejaar 2025-2026 van kracht wordt.