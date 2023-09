Uit Singer Laren gestolen Van Gogh terug

Het Groninger Museum heeft het gestolen schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh terug. Het werk werd in 2020 gestolen uit het museum Singer Laren, dat het destijds in bruikleen had voor een tentoonstelling.

Het museum in Groningen meldt dat het werk de komende tijd grondig wordt onderzocht. “Het schilderij heeft geleden, maar is – op het eerste gezicht – nog in goede staat. Het wordt de komende maanden wetenschappelijk onderzocht”, aldus het museum. Het is nog niet bekend wanneer het schilderij voor het publiek weer te zien zal zijn. Dat kan weken of maanden duren.

Voor de diefstal is al een verdachte veroordeeld. Het gaat om Nils M. uit Baarn, die al een lang strafblad had en ook veroordeeld is voor het stelen van het doek Twee lachende jongens van Frans Hals bij een museum in Leerdam. Hij kreeg in 2022 in hoger beroep de maximale celstraf van acht jaar. Beide werken zijn miljoenen euro’s waard. Het werk van Frans Hals is nog altijd niet terug.

“Het Groninger Museum is uitermate blij en opgelucht dat het werk weer terug is. Het bevindt zich op dit moment in goed gezelschap in het Van Gogh Museum”, zegt directeur Andreas Bl├╝hm van het Groninger Museum. Hij laat weten dat kunstdetective Arthur Brand een sleutelrol heeft gespeeld in het terugkrijgen van het werk uit 1884 “en dat waardeert het museum enorm”.

Brand zegt in een interview in De Telegraaf dat hij afgelopen weekend op het Amstelveld in Amsterdam ’s nachts de man ontmoette die mogelijk het werk in bezit had. Maandag overhandigde hij het schilderij in de woning van Brand. Volgens de kunstdetective had hij niets met de roof te maken. Zijn identiteit wil hij niet bekendmaken.

Het is niet bekendgemaakt hoe de man aan het schilderij kwam. De kunstdetective zegt in De Telegraaf dat criminelen de afgelopen tijd van het werk af wilden vanwege de publiciteit rond het schilderij en de zware straf voor de rover. “De Van Gogh werd gewoon te heet.”

De politie is verheugd dat het schilderij weer terecht is. “De dader zit vast en het werk is terug. Daar zijn we erg blij mee”, reageert Richard Bronswijk van team Kunstcriminaliteit. Hij geeft aan uitstekend te hebben samengewerkt met Brand. De zoektocht naar het doek van Frans Hals gaat “onverdroten” door, aldus de politie.

Het werk van Van Gogh is nu officieel in bezit van de verzekeraar, die na de diefstal het bedrag van de waarde heeft uitgekeerd. Het Groninger Museum zegt het recht op de eerste aankoop te hebben en daar ook gebruik van te zullen maken.