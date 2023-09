Vestering (PvdD) legt Kamerlidmaatschap neer om ruzie in partij

Leonie Vestering stopt als Kamerlid voor de Partij voor de Dieren vanwege het conflict in haar partij. In een debat in de Tweede Kamer zegt zij zich altijd te willen inzetten voor de dieren, “maar onder deze werkomstandigheden kan ik dat niet langer doen. Daarom heb ik besloten mijn functie als Kamerlid neer te leggen.”

Het bestuur van de PvdD is verstrikt geraakt in een hard conflict met partijleider Esther Ouwehand over de interne aansturing en koers van de partij. Vestering zou ook hebben gebotst met Ouwehand, melden verschillende media.