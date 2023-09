Vrijwillige ouderbijdrage vanaf nu écht alleen voor extra’s

De vrijwillige ouderbijdrage is alleen bedoeld voor extra’s buiten het verplichte leerprogramma en vanaf nu zal de Inspectie van het Onderwijs erop toezien dat scholen zich hier daadwerkelijk aan houden. Dat schrijft demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Scholen mochten al niet aan ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor zaken die noodzakelijk zijn om onderwijs te volgen, maar hier werd tot nu toe nog niet op gehandhaafd. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het huren van een kluisje of het gebruik van de fietsenstalling. De bewindsvrouw schrijft in de Kamerbrief dat het volgens de inspectie voor scholen niet altijd duidelijk is waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage mag worden gevraagd.

De woordvoerster van Paul meldt dat ook wel eens verwarring bestaat over het vrijwillige karakter van de bijdrage. Daarom is het volgens haar van groot belang dat scholen dit duidelijk vermelden in de schoolgids. De ouderbijdrage is namelijk nadrukkelijk vrijwillig en bedoeld voor bijvoorbeeld uitjes en sportdagen.