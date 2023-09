Advies: verplaats bitcoins als je je wachtzin bewaart in LastPass

Mensen die de wachtwoordmanager LastPass gebruiken om hun accounts te beveiligen, moeten na een grote hack meteen actie ondernemen en hun wachtwoorden veranderen. En als mensen hun bitcoinrekeningen (wallets) ermee beveiligen, is dat niet genoeg. Zij moeten zo snel mogelijk een compleet nieuwe rekening aanmaken en het virtuele geld daarnaartoe verplaatsen. “Dat is de enige manier om je bitcoins veilig te stellen” zegt Daan Keuper, onderzoeker bij cyberbeveiliger Computest Security.

De digitale aanval op LastPass kwam vorig jaar aan het licht. Hackers wisten toegang te krijgen tot de wifi-aansluiting in het huis van een medewerker. Zo onderschepten ze de wachtwoorden die de werknemer gebruikte om in te loggen. Dat gaf toegang tot de interne systemen van het Amerikaanse bedrijf. Daardoor kregen ze de ruwe data achter de bewaarde wachtwoorden van de LastPass-gebruikers in handen. Die codes zijn versleuteld en nog niet te gebruiken, maar bij sommige gebruikers bleek het mogelijk om die versleuteling te breken. In dat geval zouden de hackers in één keer overal binnen kunnen komen.

Volgens Keuper lijkt het erop dat de aanvallers daarin geslaagd zijn. “Er worden namelijk overal bitcoins gestolen van gebruikers van LastPass. Tot nu toe lijkt er voor ongeveer 30 miljoen euro aan bitcoins buitgemaakt te zijn.”

Bitcoinrekeningen zijn beveiligd met een wachtwoord, maar daarnaast hebben ze als extra bescherming een code van 12 of 24 willekeurig gekozen woorden. Die code heet een ‘seed phrase’. Gebruikers kunnen met die woorden de rekening terugkrijgen als ze ooit de toegang verliezen. De woorden worden automatisch aangemaakt wanneer iemand een rekening opent en kunnen niet worden gewijzigd. Alle mensen die het slachtoffer waren van de bitcoinroof hadden die wachtzin opgeslagen in LastPass, en die lijkt dus in verkeerde handen te zijn gevallen. “Als kwaadwillenden de wachtzin weten te kraken, kunnen ze het geld wegsluizen, ook al heb je het wachtwoord aangepast.”