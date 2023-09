Berisping voor ministerie van Rutte na klacht journalist

Het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte heeft van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) een berisping gekregen omdat het onvoldoende heeft meegewerkt met een verzoek tot informatie van een journalist van Nieuwsuur.

Volgens het adviescollege had het ministerie “een meer oplossingsgerichte en actieve houding” moeten aannemen. Het spreekt van een “ernstige conclusie”. Het verzoek voor informatie door Nieuwsuur was gedaan op grond van de Wet open overheid (Woo).

“Publieke informatie is niet van de overheid, maar van ons allemaal. De afhandeling van een Woo-verzoek is geen gunst waarvoor de verzoeker eerst een hindernisbaan dient af te leggen om vervolgens op een gesloten vesting te stuiten”, aldus ACOI-voorzitter Ineke van Gent.

Nieuwsuur vroeg stukken op om een reconstructie te maken over hoe gedacht werd over het begrip ‘groepsimmuniteit’ in kabinetskringen. Toen de journalist onvoldoende medewerking kreeg, is een klacht ingediend. Maar ook bemiddeling van het ACOI leverde niks op ondanks de medewerking van de journalist die volgens het college actief meedacht en oplossingen heeft aangedragen.

“Het Adviescollege heeft in termen van een voorbeeldfunctie immer hoge verwachtingen van AZ en van de minister-president, in zijn functie als minister-president en als ‘aanjager’ van een nieuwe, open bestuurscultuur. Het Adviescollege rekent er dan ook op dat het resterende deel van het Woo-verzoek voortvarend en effectief in behandeling wordt genomen”, schrijft ACOI aan het ministerie.

Het ministerie van AZ laat weten de aanbevelingen van het ACOI over te nemen. “Het klopt dat er onvoldoende contact is onderhouden met Nieuwsuur. Dat had beter gemoeten en daar is ook excuses voor aangeboden.” Volgens het ministerie is de informatie die Nieuwsuur zoekt niet aangetroffen “ondanks meerdere zoekslagen”.