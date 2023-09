Eindhoven begint vrijdag raadpleging inwoners over vluchtelingen

De gemeente Eindhoven gaat inwoners vanaf komende vrijdag onder de noemer ‘Samenleven vanaf dag één’ raadplegen over alles wat er speelt rondom de groeiende stroom vluchtelingen in de stad. De stad vindt het belangrijk om inwoners om advies te vragen over actuele thema’s, ook als het gaat om onderwerpen waarover de meningen uiteenlopen, aldus de gemeente woensdag.

Eindhoven maakt daarbij gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde methode voor burgerparticipatie, ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit Delft. Deze Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) is volgens de gemeente al vaker met succes ingezet bij andere onderwerpen in het land. Eindhoven zet deze methode nu in voor het thema vluchtelingen en dat is naar eigen zeggen een primeur.

De gemeente wil zo’n negenhonderd asielzoekers in de stad opvangen. “Een stadsbrede (online)raadpleging levert ons waardevolle inzichten en een goed beeld van verschillende meningen en belangen rondom dit thema”, aldus de gemeente. “Hiermee kunnen wij mogelijke zorgen van inwoners beter begrijpen. Ook kunnen we hiermee beter inzicht geven in de bestuurlijke dilemma’s en keuzes.”

Inwoners kunnen de raadpleging vanaf vrijdag tot 16 oktober invullen. De eerste resultaten verwacht de gemeente eind november. Die worden gebruikt voor het maken van beleid zoals het inrichten van opvanglocaties.

Vrijdagmiddag maakt onder anderen wethouder Samir Toub (GroenLinks) nadere bijzonderheden bekend over deze volksraadpleging.