Explosie bij pand in centrum Groningen

Bij een pand in de Herestraat in het centrum van Groningen is dinsdagavond een explosie geweest, meldt de politie. Daarbij is niemand gewond geraakt, maar zijn wel ramen gesneuveld.

Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om een beautysalon waar twee maanden geleden ook al een explosie was. Veel mensen in de omgeving zouden twee enorme knallen hebben gehoord. Het glas van het pand vloog volgens de nieuwssite meters in de lucht. Rond 23.40 uur kwam de melding binnen bij de politie.

De politie is in het onderzoek naar eigen zeggen op zoek naar een kleine, donkerkleurige auto en vraagt getuigen die deze rond het tijdstip van de explosie gezien hebben om contact op te nemen. De eerste aanslag twee maanden geleden bracht de politie volgens Dagblad van het Noorden in verband met een bendeoorlog in de regio Winschoten.