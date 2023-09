Heerenveen stelt beslissing locatie nieuw asielzoekerscentrum uit

De gemeente Heerenveen stelt de beslissing over de locatie van een asielzoekerscentrum uit. Het college van burgemeester en wethouders zegt meer tijd nodig te hebben om een voorstel voor de locatie in te dienen bij de gemeenteraad. Aanvankelijk zou de raad op 19 oktober beslissen, maar dat is nu van de baan.

De gemeente zegt meer tijd nodig te hebben, omdat op een informatieavond vorige week over een mogelijke locatie in Heerenveen-west veel reacties zijn ingebracht. Het college zegt de tijd te willen nemen om daar zorgvuldig naar te kijken en ook te willen overleggen met buurgemeente de Fryske Marren. De voorgestelde locatie ligt op de grens van beide gemeenten en ook het college en de raad van de Fryske Marren moeten instemmen.

De Leeuwarder Courant schrijft dat de informatieavond in ijsstadion Thialf gepaard ging met protesten van inwoners uit beide gemeenten.

Het is de bedoeling dat het nieuwe asielzoekerscentrum minstens tien jaar in gebruik blijft. Volgens de gemeente heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gevraagd om een locatie waar 450 asielzoekers terecht kunnen. Heerenveen wil daaraan meewerken, maar het uiteindelijke aantal hangt af van de plek waar het centrum komt.