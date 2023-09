Internationale oproep tegen gas- en zoutwinning in de Waddenzee

De Waddenvereniging doet samen met natuurorganisatie Deutsche Umwelthilfe en World Heritage Watch een oproep aan de regeringen van Nederland en Duitsland om te stoppen met het winnen van gas en zout in het Waddengebied. “Het rapport van UNESCO moet een wake-upcall zijn”, aldus de organisaties.

De gezamenlijke oproep volgt op een rapport van UNESCO waarin staat dat de status van Werelderfgoed voor de Waddenzee in gevaar komt als er nog meer fossiele brandstoffen en zout worden gewonnen in het gebied. In Nederland is dit een actueel thema, omdat de NAM een vergunning hoopt te krijgen voor het boren naar gas onder de Waddenzee bij het Friese Ternaard. Alle lokale en regionale overheden zijn hier tegen, maar de regering neemt de beslissing.

“Een wereldwijd uniek landschap wordt verwoest door de fossielebrandstoffenlobby en de verantwoordelijke overheden staan erbij en kijken ernaar”, zegt Sascha Müller-Kraenner van Deutsche Umwelthilfe. “Onder het mom van de energiecrisis willen oliebedrijven meer gas opboren, maar alleen het direct stoppen met boren naar gas kan de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee redden.” Müller-Kraenner richt zich vooral tot meerdere Duitse bedrijven die gas en zout winnen in het Waddengebied.

Ook Frank Petersen van de Waddenvereniging wil dat alle gas- en zoutwinning wordt gestopt. Hij denkt dat de Nederlandse regering niet kan toestaan dat er bij Ternaard wordt geboord. “Nieuwe boringen gaan zorgen voor nog meer bodemdaling en de opwarming van de aarde door het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt voor meer zeespiegelstijging. Wetende dat dit tegen het beschermen van de Waddenzee is, moet Nederland niet meer zulke projecten toestaan.”

De Waddenzee loopt van de kop van Noord-Holland tot aan de Deense Waddenzee-eilanden die eindigen bij het eiland Fanø.