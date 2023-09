Keijzer adviseert Overijssel: boek snel resultaat in ‘kanaaldrama’

Mona Keijzer heeft de Provinciale Staten van Overijssel geadviseerd om snelheid te maken bij de afhandeling van schades aan woningen langs Kanaal Almelo-de Haandrik. “Eén van de redenen waarom de levens van mensen stil kwamen te staan en waardoor het wantrouwen richting de provincie ontstond, was dat het maanden duurde voordat er daadwerkelijk iets gebeurde. Wat je nu nodig hebt, is zo snel mogelijk resultaat laten zien”, zei Keijzer tijdens een gesprek met de Statenleden over het rapport dat ze bijna twee weken geleden presenteerde.

Keijzer, sinds kort kandidaat-Kamerlid en zelfs premierskandidaat van de BBB, doet in dat rapport aanbevelingen voor de schadeafhandeling en hoe het vertrouwen in de provincie hersteld kan worden. De Statenleden konden haar woensdag in het provinciehuis hierover bevragen. Volgende week volgt in een commissievergadering een debat over het zogeheten ‘kanaaldrama’. Tijdens de Statenvergadering op 11 oktober kunnen de partijen besluiten nemen over de aanbevelingen in het rapport.

Nadat tussen 2011 en 2016 werkzaamheden waren uitgevoerd aan Kanaal Almelo-de Haandrik, kreeg de provincie ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden. Zij hadden te maken met schades aan hun huis. De provincie stelde een schaderegeling op. Over de hoogte van de schadevergoeding en over de voorwaarden daarvoor ontstond echter een slepend conflict. Provinciale Staten besloot dit voorjaar om Keijzer als bemiddelaar in te schakelen.

Keijzer schreef in haar rapport dat het vertrouwen alleen hersteld kan worden als “de bestaande schades zoals beloofd worden hersteld”. Dat moet volgens haar “snel, duidelijk en menselijk” gebeuren. Zo stelde ze voor om de schaderegeling nog een keer open te stellen en ruimhartig te zijn met het vergoeden van schades. “De huidige regelgeving is daarvoor rechtmatig. Maar de uitvoering van de regeling vind ik niet rechtvaardig.”

Een concrete aanbeveling is het aanstellen van een “bestuurlijk kopstuk”, dat volgens Keijzer “het salomonsoordeel kan vellen” als gedupeerden er alsnog niet uit komen met de provincie. “Hoe snel dit allemaal gaat, beslist u hier”, zei Keijzer tegen de Staten. “Mijn advies is: maak snelheid om bewoners te helpen en zo snel mogelijk de regeling die al bestaat beter uit te voeren.” Ze noemt dat “menselijker, milder en makkelijker” in haar rapport.

Overijssel heeft ruim 40 miljoen euro gereserveerd voor de schadeafhandeling. Daarvan is nog een flink deel beschikbaar.