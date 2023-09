Meer geld uitgegeven aan voedsel, duurzaam eten steeg minder rap

Consumenten gaven afgelopen jaar meer geld uit aan voedsel, in totaal 58,5 miljard euro. Dat is een stijging van 15 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Een kleiner aandeel hiervan ging naar duurzaam voedsel, signaleert Wageningen Economic Research in de Monitor Duurzaam Voedsel 2022.

Mensen gaven vooral meer geld uit aan eten door inflatie en doordat ze na de coronapandemie weer vaker uit eten gingen. Maar in restaurants is over het algemeen minder duurzaam voedsel te vinden dan in de supermarkt, verklaart de monitor, die is samengesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In totaal ging er alsnog 10,8 miljard euro van consumenten naar duurzaam voedsel, 13 procent meer dan in 2021. Van de totale uitgaven ging dus 18 procent naar duurzaam eten. Een jaar eerder was het aandeel nog 19 procent.

In alle productgroepen gaven mensen meer geld uit aan duurzaam voedsel. Dat was volgens de monitor het meest te zien in de productgroep ‘dranken’. Wel waren er over het algemeen minder producten met een keurmerk dan eerst. Zo had eerst 66 procent van de eieren een keurmerk en in 2022 nog 60 procent.