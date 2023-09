Nabestaanden koffermoord: mijn moederhart stopte

De emoties in de rechtbank in Dordrecht liepen woensdagochtend hoog op. Nabestaanden van de doodgestoken Manuel Alvarez y Pena (29) uit Zwijndrecht maakten op de tweede zittingsdag van de koffermoordzaak gebruik van hun spreekrecht.

De vader van drie jonge kinderen verdween op 28 juli 2021. “Mijn moederhart stopte op dat moment met rustig te kloppen”, vertelde de moeder van het slachtoffer over die vermissing. “We hebben gezocht in riolen, aan waterkanten, in bosjes, in bunkers en ga zo maar door.” Vijf dagen later werd zijn in stukken gesneden lichaam gevonden in de kofferbak van een geparkeerde auto in Dordrecht. De elf lichaamsdelen waren in koffers gestopt.

“Hier komen wij geen van allen ooit nog overheen”, zei de moeder, die een ingelijste foto van haar zoon had meegenomen om aan de rechtbank te tonen. “Elke dag leven wij in deze hel.” Ze vertelde onder meer hoe geliefd Manuel was in de familie en elke dag gemist wordt. “Woorden schieten tekort om duidelijk te kunnen maken hoe geliefd en belangrijk hij was.”

Haar kleinkinderen zijn getraumatiseerd. “Voor hen moet het ergste nog komen. Als ze ouder zijn zullen ze pas écht beseffen hoe hun vader om het leven is gebracht”, zei de oma. “Weten jullie hoe zwaar het is als een van zijn kleine meisjes op haar verjaardag vraagt ‘denk je dat papa ook op mijn verjaardag komt?’ Opnieuw breekt dan bij ons allemaal ons kapotgeslagen hart.”

Naast de biologische moeder nam ook haar partner, de tweede moeder van Manuel, het woord. “Dit is niet de moord op één persoon, maar de moord op een compleet gezin”, sprak ze. “Mijn gezin is verwoest, verpletterd, eigenlijk ook gewoon vermoord. De personen die wij waren op 27 juli 2021 zijn weg en komen niet meer terug.”

In de zaak staan vijf verdachten terecht. Hoofdverdachte Adbi B. (27) zegt alleen te hebben gehandeld, maar het Openbaar Ministerie gelooft dit niet en verdenkt de vier andere mannen ervan hem te hebben geholpen. In de loop van de dag worden de strafeisen verwacht.