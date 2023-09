Nederland verzekerd van twee extra Europarlementariërs

Nederland krijgt er na de Europese verkiezingen van volgend jaar twee Europarlementariërs bij. Nu telt het Europees Parlement nog 29 Nederlanders, maar dat worden er 31. Het parlement stemde woensdag in met de nieuwe zetelverdeling, die de verhoudingen eerlijker moet maken.

Doordat de Nederlandse bevolking harder is gegroeid dan die in andere EU-landen, is Nederland nu ondervertegenwoordigd in het 705-koppige parlement. Ook Spanje en Frankrijk waren onderbedeeld en krijgen er twee zetels bij. België, Polen, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Slowakije, Ierland, Slovenië en Letland mogen één extra Europarlementariër sturen. Dat brengt het totaal op 720.

Nederlanders gaan 6 juni naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. De andere EU-lidstaten volgen later die week.