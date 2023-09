Nummer 11 op D66-lijst Yesim Candan trekt zich terug

Columniste Yesim Candan trekt zich terug als kandidaat-Kamerlid voor D66. Dat meldt zij op X, voorheen Twitter. Candan stelt vast dat haar kandidatuur “zeer veel vragen en reacties” heeft opgeroepen. Dat had te maken met een column uit 2021 waarin zij D66 een “elitaire partij” noemde. NRC meldt dat mogelijk meespeelt dat Candan vijf jaar geleden heeft gesolliciteerd bij Forum voor Democratie voor een plek op de kieslijst voor de Amsterdamse gemeenteraad. De top van D66 was daarvan niet op de hoogte.

De hevigheid van de reacties op haar plek op de lijst van D66 “heeft me niet onberoerd gelaten”, zegt Candan. “Ik wil mezelf daartegen beschermen en D66 niet onnodig beschadigen.”

Woensdagmiddag vroeg NRC aan de woordvoerder van lijsttrekker Rob Jetten of de partijleiding bekend was met Candans sollicitatie bij Forum in 2018. Dat bleek niet het geval volgens de krant. Rond diezelfde tijd – om 15.00 uur – verdedigde zij op X nog haar “vrijheid te zeggen wat je wilt”. Anderhalf uur later maakte ze haar vertrek bekend. De eerdere sollicitatie bij FVD heeft overigens niet geresulteerd in een plek op de kandidatenlijst bij die partij.

De column ging over een spotprent over Sigrid Kaag waarin zij als heks werd afgebeeld en afvloog op de Twin Towers met daarop het gezicht van Mark Rutte. Op de prent kwam veel kritiek, ook uit D66-kringen, niet alleen vanwege het gebruik van de aanslagen van 11 september 2001, maar ook omdat Kaag vaak het doelwit was van vrouwenhaat en regelmatig voor heks werd uitgemaakt. Candan noemde de reactie van D66’ers “een sterk staaltje selectieve vrijheid van meningsuiting”.

Jetten laat weten “respect” te hebben voor het besluit van Candan om zich terug te trekken. “Een vrouw die op allerlei manieren werkt aan gelijke kansen. Dat gaat ze vast en zeker op een andere manier voortzetten.”

Volgens een woordvoerder van de partij was het Candans eigen besluit om zich terug te trekken. Twee uur voordat zij aankondigde dat te doen, hield ze nog een pleidooi op X waarom ze graag wél Kamerlid wil worden voor D66. Candan was zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Er was al het nodige te doen over de conceptlijst die D66 eerder deze week presenteerde. Meerdere zittende Kamerleden beklaagden zich omdat zij op een onverkiesbare plek staan of helemaal niet op de lijst voorkomen. Uiteindelijk bepalen de leden wie op de lijst komen en op welke plek.