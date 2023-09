Opnieuw blokkeren klimaatactivisten deel van A12 in Den Haag

Klimaatactivisten blokkeren voor de vijfde dag op rij het verkeer in de buurt van het Malieveld in Den Haag. Enkele honderden aanhangers van Extinction Rebellion zitten op een weghelft van de A12. Daardoor kan het verkeer via de snelweg de stad in, maar niet uit.

Net als bij de voorgaande blokkades heeft de politie de demonstranten opgeroepen om naar een plek tegenover station Den Haag Centraal te gaan. De meeste actievoerders bleven echter op de A12. Een groot deel danste op het nummer Stayin’ Alive van de Bee Gees. Inmiddels is de politie begonnen met het aanhouden van de mensen die niet vrijwillig vertrekken.

Extinction Rebellion demonstreert tegen overheidssteun aan de fossiele industrie. De klimaatactiegroep zegt de weg elke dag te blokkeren, net zo lang tot de overheid alle financiƫle regelingen voor de fossiele industrie stopzet. Zaterdag werden in totaal ruim 2400 mensen aangehouden, zondag ruim 500, maandag meer dan 200 mensen en dinsdag waren het bijna 200 aanhoudingen.