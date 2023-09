Overheden vragen Kamer om maatregelen tegen prijsstijgingen ov

Provincies en vervoerregio’s roepen de Tweede Kamer op om via de miljoenennota middelen vrij te maken om de prijsstijgingen in het openbaar vervoer te beperken. Volgens DOVA, het samenwerkingsverband van lagere overheden die de concessies aan stads- en streekvervoerders verlenen, stijgen de prijzen in het stads- en streekvervoer in 2024 met bijna 12 procent bij ongewijzigd beleid.

Dit jaar stegen de prijzen al met 7 procent. “Na een eerdere btw-verhoging komt er nu in twee jaar tijd nog eens 20 procent bij. Zo jaag je mensen het ov uit”, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen namens de decentrale overheden.

Ov-bedrijven zien zich genoodzaakt de prijzen te verhogen om de forse kostenstijgingen van afgelopen jaren voor onder meer energie en personeel te compenseren. Zelf hebben de decentrale overheden die de hogere kosten voor het ov onder de aandacht brengen geen financiƫle ruimte meer om de prijsstijgingen te verzachten.

Ze wijzen erop dat er al een goed plan ligt om het ov te verbeteren en beter betaalbaar voor de reiziger te maken. “Nog afgelopen april hebben vervoerders, decentrale overheden en het Rijk namelijk een pakket samengesteld om dit voor elkaar te krijgen.” Onderdeel van het pakket zijn onder meer hogere rijksuitkeringen voor het ov aan decentrale overheden, fiscale maatregelen die het ov-gebruik stimuleren en het voortvarend terugdringen van de personeelstekorten.

Ook verwijzen de decentrale overheden naar een motie waarin de Kamer zich heeft uitgesproken tegen de verschraling van het ov. “Ondanks deze ondubbelzinnige oproep van de Kamer, heeft het kabinet nog niks ondernomen om de motie uit te voeren.”

Het Interprovinciaal Overleg en DOVA hebben gezamenlijk de oproep aan de Kamer gedaan. In DOVA werken de twaalf provincies, het ov-bureau Groningen Drenthe, de vervoersregio Amsterdam en de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen.