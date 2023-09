Politie krijgt negen maanden voor oplossen C2000-problemen

De politie moet bepaalde problemen met het communicatiesysteem C2000 uiterlijk 8 juni volgend jaar hebben opgelost. Dat eist de Nederlandse Arbeidsinspectie, bevestigt een woordvoerster van de inspectie berichtgeving hierover van NU.nl.

De inspectie heeft volgens de woordvoerster geconstateerd dat medewerkers van de politie in bepaalde gebieden in Nederland niet kunnen communiceren met het C2000-systeem. “Dat kan ontzettend onveilig zijn, bijvoorbeeld in crisissituaties waarbij ze hulp van collega’s zouden moeten kunnen oproepen.” De arbeidsinspectie eist nu dat de politie dit probleem uiterlijk 8 juni volgend jaar heeft aangepakt, “zodat iedereen te allen tijde gebruik kan maken van een goed werkend systeem”.

Verder ziet de inspectie dat in grote crisissituaties, zoals bij de strandrellen in 2009 in Hoek van Holland, het systeem overbelast raakt door de grote hoeveelheid gebruikers en het onjuiste gebruik van C2000. “Ook dat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de medewerkers van de politie.” De inspectie eist daarom dat de politie uiterlijk 24 maart volgend jaar voldoet aan de eis om voldoende voorlichting en instructies te geven over het juiste gebruik van het communicatiesysteem.

Als niet wordt voldaan aan de eisen van de inspectie, is de politie in overtreding, aldus de woordvoerster. “De politie gaat zelf over de vorm en invulling van die maatregelen die ze moet nemen als werkgever. Zolang er maar voldoende bescherming wordt geboden om de veiligheid en gezondheid van haar werknemers te garanderen.”

De inspectie stelt ervan uit te gaan dat de politie het belang inziet van een veilige werkomgeving. Maar mocht uit herinspectie blijken dat weinig tot niets is gebeurd, dan kan de arbeidsinspectie een boete of andere maatregelen opleggen.

Vakbond ACP, die de klacht over de problemen met het communicatiesysteem bij de inspectie indiende, noemt de eisen van de inspectie een steun in de rug. ACP-voorzitter Wim Groeneweg maakt zich wel zorgen over de vraag of het de politie gaat lukken de problemen op tijd aan te pakken. “Omdat ik ook wel zie hoe complex het probleem is.” Maar volgens hem is het cruciaal dat agenten contact kunnen hebben met elkaar en de meldkamer. “De oplossingen die tot nu toe zijn gevonden, zijn niet afdoende. Er zal fors meer ge├»nvesteerd moeten worden in opleidingen en trainingen en in het bijplaatsen van masten.”