PvdD-senator Koffeman: Ouwehand gooide oprichters voor de bus

Partijleider Esther Ouwehand heeft de oprichters van de Partij voor de Dieren in een kritische brief “voor de bus” gegooid, vindt medeoprichter en senator Niko Koffeman. In de brief schreef Ouwehand dat het inmiddels afgetreden bestuur zich te veel laat leiden door de oprichters. “Iedereen die daar wordt genoemd, wordt verdacht gemaakt, en ten onrechte”, aldus Koffeman. Te gast bij Nieuwsuur weigert hij desalniettemin uitgesproken kant te kiezen voor één van de kampen.

Zaterdag kwam het al langer sluimerende conflict in de partij aan de oppervlakte. Het partijbestuur zette Ouwehand aan de kant als lijsttrekker na “signalen en informatie” te hebben ontvangen die wijzen op schendingen van integriteit. Koffeman houdt vol dat hij deze signalen niet kent en ook geen partij is in het conflict. Wel vindt hij dat de signalen moeten worden onderzocht, ook nu het bestuur is afgetreden en Ouwehand is gerehabiliteerd als lijsttrekker.

Bovendien vindt Koffeman dat Ouwehand onterecht stelt dat de partij niet democratisch genoeg is. “Ze vraagt om iets, maar ze doet het omgekeerde”, zegt hij. Door haar handelen beweegt de partij weer terug naar de tijd dat de partijleider alles voor het zeggen had, vindt Koffeman. Hij zegt dat de PvdD hier juist afscheid van heeft genomen door veel organisatorische verantwoordelijkheden neer te leggen bij het bestuur en de partijleider over de politieke lijn te laten gaan.