Staatssecretaris mag asielzoekers weer terugsturen naar Kroatië

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) mag vreemdelingen weer overdragen aan Kroatië, heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald. Vorig jaar april oordeelde de RvS in de zaken van een asielzoeker uit Egypte en een uit Algerije dat ze niet teruggestuurd mochten worden naar Kroatië omdat niet zeker was dat het land zich hield aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Maar nu is vast komen te staan dat Kroatië zich aan de regels houdt, aldus de RvS.

Van der Burg wilde de asielzoekers terugsturen naar Kroatië. Daar vroegen de twee mannen voor het eerst asiel aan. Op grond van de Europese afspraken, de zogenoemde Europese Dublinverordening, moet Kroatië dergelijke asielvragen in behandeling nemen. Maar de twee wilden niet terug omdat ze Kroatië daarin niet vertrouwden en vreesden voor een zogenoemde pushback, waarbij ze geen asielprocedure zouden kunnen doorlopen. De RvS zei destijds dat dit onderzocht moest worden en stak een stokje voor het terugsturen van de twee.

Volgens de RvS heeft de staatssecretaris inmiddels onderzoek gedaan naar de actuele situatie in Kroatië en blijkt dat de autoriteiten daar zich houden aan de regels. Zogeheten ‘Dublinclaimanten’ krijgen in Kroatië opvang en worden toegelaten tot de nationale asielprocedure, aldus de RvS. Die stelt tevens dat er “geen serieuze aanknopingspunten” meer zijn “voor het risico op pushbacks”.