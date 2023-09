Timmermans: Europese klimaatwetgeving is er dankzij demonstranten

Zonder klimaatdemonstraties door scholieren en studenten was het de Europese Commissie niet gelukt om klimaatwetgeving goedgekeurd te krijgen, zegt Frans Timmermans. De lijsttrekker voor PvdA en GroenLinks en voormalig Eurocommissaris laat zich er niet toe verleiden de snelwegblokkades door Extinction Rebellion te veroordelen, zoals de VVD bijvoorbeeld wel doet. “De grenzen worden door de wet gesteld en uiteindelijk bepaalt de rechter of ze daarin te ver gaan”, zei hij woensdag aan tafel bij de talkshow Khalid & Sophie.

“Vergis je niet: het werkt”, zei Timmermans. “We hebben een Green Deal in Europa voor elkaar gekregen. Die had ik niet voor elkaar gekregen zonder Fridays For Future, zonder al die scholieren en studenten die op vrijdagen de straat op gingen om te protesteren.” De protesten hebben volgens de politicus geholpen om genoeg steun te krijgen voor de klimaatwetgeving in het Europees Parlement.

De lijsttrekker hoopt dat de acties van Extinction Rebellion “het bewustzijn in de Nederlandse politiek stimuleren dat we toch echt sneller van die subsidies voor fossiele energie af moeten”.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is fel tegen de blokkade van het uiteinde van de A12 in zijn stad door activisten van Extinction Rebellion. Die moeten actievoeren op de door hem aangewezen locaties, vindt hij. “Als de burgemeester vindt dat het te ver is, de openbare orde te veel schendt, dan kan ook hij naar de rechter gaan”, zei Timmermans hierover. Hij voegde eraan toe dat de activisten zich vervolgens ook aan de uitspraak van de rechter moeten houden.