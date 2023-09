Actiegroepen: Limburg moet meer doen tegen vakantieparken

De provincie Limburg moet en kan meer doen om de wildgroei van vakantieparken in de Limburgse natuur te stoppen. Zeven actie- en milieugroepen dringen daar vrijdagmiddag op aan tijdens een commissievergadering van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) stellen zich vooralsnog op het standpunt dat de provincie weinig kan doen tegen initiatieven voor nieuwe vakantieparken als ze binnen een gemeentelijk bestemmingsplan passen.

Voorzitter Peter Visser van Stichting Natuurlijk Geuldal, een van de gangmakers van het verzet tegen de nieuwe parken, ziet dat anders. Hij is een van de mensen die vrijdag het woord zullen voeren tijdens de commissievergadering in het Maastrichtse gouvernement. “GS zien geen reden om in te grijpen tegen de tsunami aan huisjesparken”, aldus Visser. “De burgerorganisaties willen dat de provincie ingrijpt voordat de tsunami Limburg overspoelt.”

Volgens Visser zijn huisjesparken schadelijk voor landschap en natuur en worden betaalbare kampeerplaatsen ingewisseld voor onbetaalbare huisjes. Hij wijst erop dat actiegroepen zich inmiddels verzetten tegen huisjesparken in natuurgebied Schwienswei-Kollenberg ten oosten van Sittard, Silt bij Schinnen, Rouenhof tussen Schaesberg en Eygelshoven, in Bemelen, Breebronne bij Maasbree en Landal Hoog Vaals. “Dit zijn allemaal gebieden waar op dit ogenblik nieuwe huisjesparken dreigen te ontstaan of huisjesparken uitgebreid dreigen te worden.”

De actiegroepen, en onder meer de Natuur en Milieufederatie Limburg proberen vrijdag tijdens de commissievergadering de provincie te bewegen tot betere beschermingsmaatregelen, aldus Visser. “De provincie faalt in haar controle- en handhavingstaak voor de bescherming van waardevol open gebied en past haar eigen provinciale regels niet correct toe”, vindt hij.

De wildgroei aan huisjesparken is volgens Visser geen typisch Limburgs probleem. Er zijn ook acties tegen plannen voor zulke parken in andere provincies, zoals Overijssel, Brabant en Zeeland.