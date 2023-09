Baudet voert opnieuw lijst FVD aan

Thierry Baudet gaat opnieuw als lijsttrekker de Tweede Kamerverkiezingen in. Dat maakte de partijleider bekend op een bijeenkomst in Den Haag. De huidige Kamerleden Freek Jansen, Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen staan respectievelijk op de tweede, derde en vierde plek.

Baudet kondigt een verkiezingscampagne aan “die zijn weerga niet kent.”

De partij, die nu met vijf zetels in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, heeft ook haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Baudet somde op de bijeenkomst de twaalf speerpunten op. De partij wil onder meer uit de Europese Unie treden en deelname aan de NAVO en de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “herzien”.

De kolencentrales in Nederland moeten worden heropend en de gaswinning in Groningen moet worden herstart, wil de partij. Forum wil daarnaast investeren in twee nieuwe kerncentrales.

Betalen met cashgeld moet mogelijk blijven. De maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 kilometer per uur en de accijnzen op benzine en diesel gaan omlaag, als het aan FVD ligt.

De partij wil het voor minderjarigen onmogelijk maken een geslachtsveranderingsoperatie te ondergaan. Daarnaast moet er een verbod komen op “transgender propaganda” op scholen en tv-programma’s voor jongeren, zei Baudet.

FVD gaat een vrijheidswet en een anti-censuurwet indienen. De eerste moet voorkomen dat toekomstige regeringen “ooit nog” lockdowns en “andere mensonterende vrijheidsbeperkingen” instellen. De partij is altijd fel gekant geweest tegen de coronamaatregelen.

De anti-censuurwet is bedoeld om de vrijheid van meningsuiting en het “vrije debat” veilig te stellen.

Forum ligt regelmatig in de Kamer onder vuur over de wijze waarop ze debat voeren. Van Meijeren wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor opruiing, zo werd eerder deze week duidelijk.

De immigratie moet ├ęcht worden aangepakt, zei de lijsttrekker. Dit wil de partij onder meer doen door een naturalisatiestop in te voeren van tien jaar.