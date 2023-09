Bestuurder Friesland noemt overleg met NAM verstandig

Provinciebestuurder Friso Douwstra vindt het verstandig om met de NAM in gesprek te blijven over de mogelijke gaswinning onder het Wad bij Ternaard. Of de provincie gehoor geeft aan de oproep van de Waddenvereniging om uit het omgevingsproces met de NAM te stappen, kon Douwstra nog niet zeggen. “De gemeente Noardeast-Fryslân geeft daar binnenkort antwoord op aan de Waddenvereniging.”

Douwstra is als gedeputeerde verantwoordelijk voor mijnbouw in de provincie. Hij gaf antwoord op vragen van Jochem Knol van GrienLinks over het contact met de NAM. Het oliebedrijf stelde de gemeente Noardeast-Fryslân, het Wetterskip Fryslân en het ministerie van Economische Zaken in gebreke, omdat de vergunningverlening rond Ternaard volgens het bedrijf te lang duurt. “Het is volgens mij verstandig om in gesprek te blijven met de NAM. Dat gesprek maakt niets uit voor het besluit van de regering om het wel of niet te doen”, zei Douwstra woensdag in een commissievergadering.

De gedeputeerde zei bereid te zijn nog een keer in een brief aan het ministerie van Economische Zaken aan te geven dat de provincie fel tegen nieuwe gaswinning onder het Wad is. Zijn collega in Groningen Henk Emmens deed die toezegging woensdag ook en ook Noord-Holland gaat dit nog een keer laten weten. “Wij moeten opkomen voor onze burgers.”

Knol zei dat de regering de bescherming van het Wad niet serieus neemt. Hij noemde de gas- en zoutwinning en de voornemens om kabels onder het Wad door te trekken als voorbeelden.