Brabants waterschap wil dat festivals drugs uit rioolwater halen

Het Brabantse waterschap De Dommel wil dat festivals het afvalwater reinigen voordat dat naar het riool gaat. Volgens bestuurder Bas Peeters van het schap komen er tijdens festivals grote hoeveelheden drugsresten in het afvalwater en zou de veroorzaker daarvan, de festivalorganisatie, voor de kosten van de reiniging moeten opdraaien. “Wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen”, schrijft Peeters in een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de zuivering van het rioolwater. De zuiveringsinstallaties werden oorspronkelijk gebouwd om organische stoffen uit het riool te halen, maar tegenwoordig zitten er veel meer chemische stoffen in het afvalwater. Zo komen medicijnresten, microplastics, PFAS en drugsafval in het water terecht.

“We halen er wel een deel uit, maar zeker niet alles. Het overgrote deel stroomt met het gezuiverd afvalwater de sloten en beken in. Daar heeft het negatieve gevolgen voor vissen, planten en ecologie”, stelt Peeters.

De Dommel opent volgende week een speciale installatie die medicijnresten uit het water filtert. De kosten daarvoor zijn 14 miljoen euro. Het waterschap praat met onder meer ziekenhuizen over de mogelijkheid om te voorkomen dat medicijnresten in het riool terechtkomen. Voor festivals zou hetzelfde gelden, maar voor drugsresten zijn weer andere zuiveringstechnieken nodig. “De technieken zijn er al. En die kosten inderdaad geld.”

De bestuurder vindt het onterecht dat voor de enkele keer dat er een festival is, op kosten van de gemeenschap dure installaties zouden moeten worden gebouwd. “Zo’n grote investering alleen doen om in de festivalmaanden de grote piek aan drugsrestanten te verwijderen, is niet uit te leggen aan de belastingbetaler.”