Defensie helpt vrouwelijke militairen in Oekraïne aan uitrusting

Een interne inzameling bij Defensie heeft een grote hoeveelheid kleding, schoeisel en andere uitrustingsstukken voor vrouwelijke militairen in Oekraïne opgeleverd. Het gaat volgens een woordvoerster om tienduizenden stuks die donderdag richting Oekraïne zijn gegaan.

Na de Russische inval in Oekraïne zijn veel vrouwen daar in het leger gegaan. Maar dat was daar niet op voorbereid. Voor de meeste vrouwen was er geen passende kleding. Er waren meestal geen uniformen in de juiste maat en schoenen bleken te groot.

De netwerkorganisatie Vrouw & Defensie begon in maart met de inzamelingsactie na een oproep van de Oekraïense organisatie Veteranka. Dat leverde 65 boxpallets aan goederen op.

“Dit Nederlands initiatief onderstreept de noodzaak van geschikte spullen aan het front in Oekraïne. Hiermee verbeteren we de slagkracht van de militairen en dat is met de winter in aantocht hard nodig”, aldus demissionair minister Kajsa Ollongren van Defensie.

Er gaat nog meer kleding naar Oekraïne. Defensie heeft het gevechtstenue van de Nederlandse militairen vervangen. Wat nog gebruikt kan worden van de oude uitrusting gaat ook die kant op. Er gaan nu elke maand volgens Defensie ongeveer 60 tot 70 boxpallets met deze spullen naar Oekraïne.