Drie aanslagen in korte tijd bij wooncomplex Amsterdam-Zuidoost

Bij een appartementencomplex in Amsterdam-Zuidoost zijn deze week drie explosies geweest. De laatste was donderdagmiddag. In een van de woningen is rond 15.15 uur een explosief naar binnen gegooid. Daarbij ontstond een hevige brand, meldt de politie.

Een aantal bewoners moest door het ambulancepersoneel worden nagekeken. Getuigen zagen na de explosie twee mannen wegrennen. De politie is naar hen op zoek.

Maandagmiddag was het al raak bij een andere woning van hetzelfde complex aan de Charlotte Bront├ęstraat. Aan het einde van de middag werd daar een steen door de ruit gegooid. Daarna werd ook een fles met mogelijk een brandbare vloeistof gegooid. Die kwam niet in de woning terecht, maar kwam voor de woning tot ontbranding. Niemand raakte gewond, maar er ontstond wel schade aan het gebouw.

In de nacht van woensdag op donderdag werd even na middernacht een ruit van de centrale toegangshal ingegooid. Ook daarna volgde een fles met een brandbare substantie, die in de hal ontplofte. Ook die explosie veroorzaakte schade. Niemand raakte gewond.

De politie gaat ervan uit dat de drie incidenten met elkaar te maken hebben.