Foto van Eric van der Burg beste politieke foto van het jaar

David van Dam heeft donderdag de PrinsjesFotoprijs gewonnen voor de beste politieke foto van het afgelopen parlementaire jaar. De fotograaf kreeg de prijs voor een foto die hij maakte van staatssecretaris Eric van der Burg. Hij ontving de onderscheiding in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer van de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn.

Op de foto is Van der Burg te zien die in de Trêveszaal zijn handen voor het gezicht slaat. Van Dam maakte de foto tijdens het crisisoverleg over het asiel- en migratiedossier, waarover het kabinet uiteindelijk viel. De foto maakte het meeste indruk op de jury, die bestaat uit juryvoorzitter Jan Dirk van der Burg, journalist Anke Truijen en Eerste Kamerlid Farah Karimi.

De PrinsjesFotoprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. De andere twee genomineerden voor de prijs waren Remko de Waal en Bart Maat. De Waal maakte een foto van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, die Villa Ockenburgh verliet na afloop van een overleg over het landbouwakkoord. Op de foto van Maat is demissionair premier Mark Rutte te zien in een groepsknuffel met VVD-Kamerleden. De foto werd gemaakt nadat hij zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd tijdens een debat over de val van het kabinet.

De PrinsjesFotoprijs werd dit jaar voor de tiende achtereenvolgende keer uitgereikt. Naast de PrinsjesFotoprijs werden donderdag ook de PrinsjesBoekenprijs en PrinsjesPodcastprijs uitgereikt. Die gingen respectievelijk naar het boek Onze Constitutie van Wim Voermans en naar NRC Vandaag voor hun aflevering Hoe de Groningse gasmissie van Wiebes mislukte. De wedstrijden zijn onderdeel van het Prinsjesfestival dat elk jaar rond Prinsjesdag plaatsvindt.