Gerrit Hiemstra vond 25 jaar als NOS-weerman ‘bijzonder eervol’

Gerrit Hiemstra vond het “bijzonder eervol” dat hij bijna 25 jaar als weerman voor het NOS Journaal mocht werken. “Dit was het dan, mijn laatste weerbericht voor het NOS Journaal”, zo sloot hij donderdagavond zijn laatste weerbericht af.

“Het weerbericht is in die tijd veranderd, ook het weer is in die tijd veranderd en dat zal met klimaatverandering nog verder veranderen”, zei Hiemstra, die zijn werk naar eigen zeggen altijd met “veel plezier” heeft gedaan. “Ik ga nu wat anders doen en daar heb ik heel erg veel zin in, dus ik wens u het allerbeste.” Hiemstra wil met een nieuw bedrijf een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De 62-jarige Hiemstra maakte deze zomer bekend na een kwart eeuw te stoppen als weerman op televisie. Hij begon in 1998 bij de NOS. In het radioprogramma De Perstribune zei Hiemstra zondag dat hij nog niet wist of hij zou huilen tijdens zijn laatste Journaal. Dat deed hij niet.

Van de NOS en het KNMI kreeg Hiemstra zijn eigen storm als afscheidscadeau. Namen van stormen worden in Europees verband toegekend op alfabetische volgorde. Als de G aan de beurt is, dan krijgt de storm de naam Gerrit.