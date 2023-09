Judotrainer Overijssel verdacht van misbruik leerlingen

Een 39-jarige judotrainer uit Overijssel wordt verdacht van seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes. Het misbruik vond onder meer plaats in Dedemsvaart in de gemeente Hardenberg. De man werd in maart dit jaar aangehouden en zat korte tijd vast. Hij zou donderdag voor de rechtbank in Zwolle moeten verschijnen voor een inleidende zitting. Deze zitting is uitgesteld.

Het misbruik vond volgens het Openbaar Ministerie plaats tussen 2015 en 2019. De man had volgens de aanklager seks met zijn leerlingen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. De meisjes waren jonger dan 16 jaar. Hij stuurde twee slachtoffers ook foto’s van zijn geslachtsdeel en liet ze foto’s van borsten sturen via Facebook.

Volgens RTV Oost is de verdachte een bekende naam in de judowereld van Overijssel en Drenthe. Judoverenigingen in Dedemsvaart en Slagharen zeggen tegen de omroep niets van de beschuldiging te weten.