Kamerleden willen duidelijkheid over man die vastzit in Spanje

Kamerleden willen duidelijkheid van demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) over de Tilburger die al bijna twee maanden vastzit in Spanje. Hij is naar eigen zeggen onterecht aangehouden op verdenking van terrorisme. De verdenkingen zijn volgens zijn advocaat mogelijk gebaseerd op onjuiste informatie uit Nederland en daagt daarom de Staat voor de rechter. Muslim Rights Watch Nederland deed dat eerder al op woensdag.

“Als Nederlandse moslim of Nederlander met een migratieachtergrond kom je dus zonder dat je het weet op lijsten terecht, kan je geprofileerd worden door banken of de politie en heb je vervolgens te maken met een overheid die je van het kastje naar de muur stuurt”, zegt DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle op het sociale medium X. Hij heeft de justitieminister drie weken geleden om opheldering gevraagd, maar wacht nog steeds op antwoord. Joost Sneller van D66 heeft ook nog geen antwoord gekregen op vragen die hij stelde aan Yeşilgöz. Barbara Kathmann (PvdA) heeft zich eveneens kritisch over de zaak uitgelaten, in het AD.

De Marokkaanse Nederlander werd opgepakt toen hij verbleef in Spanje om later door te reizen naar Marokko. Volgens zijn advocaat, Samira Sabir, wordt hij gelieerd aan een terreurgroep “terwijl hij nooit iets van radicaal gedachtegoed heeft gekoesterd of daarbij in de buurt is gekomen.”