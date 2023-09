Koning spreekt in Groningen met slachtoffers aardbevingen

Koning Willem-Alexander heeft in Loppersum gesproken met mensen die zijn getroffen door aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning. Hij sprak met woningeigenaren, een huurder, mkb-ondernemers en belangenvertegenwoordigers over oplossingen en over herstel.

De koning begon zijn bezoek met een gesprek met de burgemeester en inwoners van Loppersum. Die hebben vanwege aardbevingsschade aan hun huis een sloop-nieuwbouwtraject doorlopen. Daarna ging de koning langs een drogisterij en een boekhandel, waarvan de eigenaren door schadeherstel- en versterkingswerkzaamheden naar een ander pand moesten.

Dit was niet het eerste bezoek dat Willem-Alexander aan de provincie Groningen bracht in het kader van de gaswinning. Zo ging hij al eens naar Middelstum, Overschild, Steendam, Siddeburen en Uithuizermeeden om te praten met getroffenen.