Nederland stuurt deskundigen naar overstroomd Libië

Nederlandse ICT’ers, logistiek experts en landmeetkundigen gaan helpen in delen van Libië die door een storm en overstroming zijn verwoest. Andere EU-landen sturen onder andere medische teams, onderkomens en graafwerktuigen.

De zware storm Daniel heeft met name in Oost-Libië maandag grote schade aangericht. De wind en regen joegen een rivier in kuststad Derna zo op dat hele flatgebouwen zijn weggevaagd en mensen zijn bedolven door puin en modder. De hulpverlening en opsporing van slachtoffers zijn nog nauwelijks op gang en kunnen alle hulp gebruiken.

De EU-landen stuurden sinds de omvang van de ramp zich aftekende al onderdakbenodigdheden, generatoren, eten en drinken, ziekenhuistenten en watertanks. Daar komen de Nederlandse technici, een Italiaanse duikploeg en een 53-koppig Frans team van zorgverleners bij, meldt de Europese Commissie. Italië stuurt verder twee reddingshelikopters en zwaar materieel om puin te ruimen.