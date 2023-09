Nederlands zoekhondenteam vindt meerdere lichamen in Marokko

Het Nederlandse team van Signi Zoekhonden dat actief is in Marokko na de zware aardbeving van afgelopen vrijdag, heeft zeker vijf lichamen opgespoord die onder het puin lagen. De honden sloegen aan op plekken waar mensen lagen en daarna is met een warmtecamera bevestigd dat ze niet meer in leven waren, vertelt Esther van Neerbos van Signi donderdag.

Het team kwam woensdagavond aan in Marokko en is toen meteen naar een coördinatiecentrum gegaan. Daarop zijn ze naar een eerste plaats gestuurd om te helpen. Inmiddels zijn ze onderweg naar een aantal afgelegen bergdorpjes in de buurt van de stad Marrakech die tot nu toe alleen per helikopter zijn bereikt. Van Neerbos weet niet goed wat ze daar zullen aantreffen, maar ze verwacht dat er veel mensen zijn omgekomen.

Het Signi-team is met de auto op weg naar de slecht bereikbare dorpjes. Eerst was het idee om per helikopter te gaan, zegt Van Neerbos, maar met de auto kan er meer meegenomen worden. De wegen ernaartoe zijn zeer smal, maar volgens haar wel (weer) begaanbaar.

Signi is zonder officieel hulpverzoek van de Marokkaanse staat naar het land afgereisd. Met hulp van lokale contacten was het team toch welkom, zegt Van Neerbos. Inmiddels zijn ze ook officieel aangemeld bij de Verenigde Naties.

Signi is met een team van zes mensen en vier honden in Marokko. Het zoekhondenteam was eerder dit jaar ook in Turkije, waar het twaalf dagen na de aardbeving nog mensen levend onder het puin heeft gevonden.