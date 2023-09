Omtzigt vindt artikel studentenblad ‘geen geslaagde grap’

Pieter Omtzigt is niet te spreken over een artikel dat onlangs is verschenen in het satirische studentenblad Propria Cures. In het stuk met de titel ‘Dit is geen grap’ beschrijft de auteur hoe ze de lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract (NSC) gaat vermoorden.

“Ik ga Pieter Omtzigt vermoorden. Ik ga hem overrijden met een Peugeot 205. Ik ga novitsjok door zijn boerenjongens roeren en boerenjongens door zijn novitsjok.” Zo opent het stuk waarvan Omtzigt een foto deelt op X. “Dit is niet grappig en ook geen geslaagde satire van @propriacures”, schrijft Omtzigt daarbij. “Bedreigingen van politici zijn bekend. In zo’n klimaat is dit geen geslaagde grap.” BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas reageert instemmend. “Sommige mensen zijn compleet mesjogge tegenwoordig, lijkt het wel.”

Propria Cures laat desgevraagd weten het stuk “wel grappig en geslaagde satire” te vinden.