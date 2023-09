De politie heeft dinsdag een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 44-jarige Poolse vrouw in Roosendaal. Dat meldt de politie donderdag.

De verdachte is een 41-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in de cel in afwachting van verder onderzoek.

Het lichaam van de vrouw werd zaterdagavond 19 augustus gevonden in bosjes aan de Strausslaan. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.