Provincie Limburg uit opnieuw zorgen over ziekenhuis Zuyderland

De provincie Limburg heeft samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen opnieuw “grote zorgen” geuit over de plannen van het ziekenhuis Zuyderland voor het sluiten van afdelingen. De overheden zijn van mening dat zowel de Westelijke Mijnstreek als de regio Parkstad “recht heeft op een volwaardig ziekenhuis als basisvoorziening”.

Dat schrijven de provincie en de twee gemeenten aan het ziekenhuis. Zuyderland ziet het weghalen van onder meer de spoedeisende hulp van de locatie in Heerlen als een optie, vanwege personeelstekorten. Meerdere Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties, verenigd in de Ziekenhuisalliantie, verzetten zich tegen de plannen. Eind september staat een protestmars gepland.

De provincie heeft wettelijk geen taak als het gaat om de zorg, maar ging eind augustus toch al met het ziekenhuis in gesprek. “Hier hebben wij onze zorgen geuit en onze hand uitgestoken om te helpen bij het zoeken naar een gedragen oplossing.” Die “handreiking” is volgens de provincie nog niet beantwoord. Het gesprek heeft de zorgen bij de provincie sowieso “allerminst” weggenomen.

In de brief die gouverneur Emile Roemer van Limburg deze week samen met de gemeenten aan de raad van bestuur van het ziekenhuis stuurde, uit de provincie opnieuw zorgen. “Er kan in onze ogen geen sprake zijn van een totale afschaling van de acute spoedeisende zorg op een van de locaties in de voormalige Mijnstreek.”

Het sluiten van de spoedeisende hulp kan “ernstige impact hebben op de toegang tot noodzakelijke medische zorg voor de inwoners van deze regio”. Temeer daar in de regio al “sprake is van gezondsheidsachterstanden en mensen zeven jaar eerder dood gaan ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde”.

De bestuurders hebben begrip voor “de urgente en lastige opgave van het invullen van de vraag naar zorgpersoneel” en dat sommige zorgtaken verdeeld moeten worden over de Zuyderland-locaties. Maar zo’n stap vereist wel “een zorgvuldige procedure”. Volgens de wet moet het ziekenhuis tijdig betrokkenen informeren over de plannen. De bestuurders twijfelen of aan die eis wordt voldaan, omdat het ziekenhuis voor het einde van dit jaar al een besluit wil nemen.