PVV’er Machiel de Graaf keert niet terug in de Tweede Kamer

PVV’er Machiel de Graaf keert na de verkiezingen in november niet terug in de Tweede Kamer. Hij heeft zich recentelijk laten omscholen en wil aan de slag als traumatherapeut. “Het leven vraagt weer andere dingen van me”, zegt de PVV’er.

De 54-jarige De Graaf zit al meer dan tien jaar in de Tweede Kamer. Eerder zat hij in de Haagse gemeenteraad voor de partij en werkte hij als fysiotherapeut. De Graaf bevestigde zijn vertrek na berichtgeving van Den Haag FM en de podcast Alles op Tafel.

De PVV’er hield zich tijdens zijn loopbaan in de Tweede Kamer onder meer bezig met Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

In de zomer liet PVV-Kamerlid Lilian Helder weten te stoppen na de verkiezingen. Zij stapte kort daarna over naar de BBB, maakt intussen deel uit van die fractie in de Tweede Kamer en staat inmiddels voor die partij op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 22 november.