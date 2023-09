Ruim honderd Brabantse boerenlocaties aangemeld voor uitkoop

Boeren hebben samen meer dan honderd agrarische locaties in Brabant aangemeld voor een uitkoopregeling. Het is niet gezegd dat die allemaal worden toegekend. De boeren moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en kunnen zich in de loop van het uitkoopproces ook nog bedenken.

De helft van de locaties waar boeren belangstelling hebben voor de regeling betreft varkensboerderijen. Van de aanvragen gaat het in bijna een kwart van de gevallen om pluimveehouders en in 17 procent om melkveeboerderijen. De resterende 8 procent zijn kalverboerderijen.

Voor de begeleiding van het speciale ondersteuningsteam dat boeren in Noord-Brabant helpt bij het maken van een keuze voor de toekomst, hebben zich tot vorige week 62 agrariƫrs aangemeld. Brabant telt circa 250 tot 300 boerenbedrijven die gelden als piekbelaster en over een grote afstand veel stikstof uitstoten.

Het team praat met de boeren over hun mogelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen om uitkoop. Ook het gedeeltelijk opgeven van de veestapel, omschakelen, vernieuwen of verplaatsen behoort tot de mogelijkheden. De boeren krijgen ook begeleiding als ze eenmaal een keuze hebben gemaakt.

Van de veebedrijven in Brabant is 40 procent varkenshouderij, een kwart melkveehouderij, een kwart pluimveehouderij en de rest houdt melkgeiten.