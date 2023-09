Sceptische Europarlementariërs bevragen Hoekstra op 2 oktober

Aspirant-Eurocommissaris Wopke Hoekstra moet over ruim twee weken verschijnen voor het Europees Parlement. De gewezen buitenlandminister en CDA-leider zal sceptische Europarlementariërs moeten overtuigen dat de Europese samenwerking en het klimaat bij hem in goede handen zijn.

Het Europees Parlement kan Hoekstra’s verrassende benoeming tot klimaatman van de Europese Commissie officieel niet blokkeren. Maar als het parlement zich frontaal tegen hem keert, kan dat voorzitter Ursula von der Leyen of Hoekstra zelf wel bewegen er toch van af te zien.

Hoekstra wordt maandagavond 2 oktober in het parlement verwacht. De Europarlementariërs zullen hem vooral vragen naar zijn toewijding aan de overgang naar een klimaatneutrale samenleving, het grote project van zijn voorganger Frans Timmermans. Vooral de sociaaldemocraten, de groenen en hun bondgenoten durven daarvoor ondanks geruststellende woorden van Von der Leyen en Hoekstra zelf hun hand nog niet in het vuur te steken. Ze wijzen erop dat de CDA’er zich zelden uitsprak over klimaat en onder meer een Shell-verleden heeft.

Maar ook Hoekstra’s reputatie als een zakelijke noorderling die weinig op heeft met de noden van minder bedeelde EU-lidstaten speelt hem nog parten. Zuid-Europeanen zijn nog niet vergeten dat hij zich als minister van Financiën lang verzette tegen het Europese coronaherstelfonds.

De Nederlandse kandidaat-Eurocommissaris heeft het ongeluk dat de Europese verkiezingen naderen. De middenpartijen in het parlement, op de steun waarvan de commissie tot dusver vaak kon rekenen, staan elkaar meer en meer naar het leven.

Als Hoekstra’s antwoorden het parlement nog niet tevredenstellen, kan het hem voor een herexamen ontbieden. Dat geldt als een schrobbering.

Hoekstra praatte de afgelopen tijd al in op allerhande Europarlementariërs om steun te vergaren voor zijn kandidatuur.