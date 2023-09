Statenfracties Utrecht vragen om actie tegen verspreiding wolf

De Statenfracties van BBB, SGP, 50PLUS, FVD, JA21 en PVV in de provincie Utrecht vragen het college van Gedeputeerde Staten actie te ondernemen om de verdere verspreiding van de wolf te helpen voorkomen. De zes partijen richten zich tot het college, mede naar aanleiding van mediaberichten deze week dat elf schapen zijn omgekomen, mogelijk door toedoen van een wolf.

Ook verwijzen de fracties naar incidenten in andere provincies waarbij vee mogelijk door wolven is gedood. “Deze incidenten dragen bij aan een groeiende onrust onder veetelers en inwoners en vormen een directe bedreiging voor hun levensonderhoud en dierenwelzijn”, schrijven de partijen. “Gezien de hoge bevolkingsdichtheid en intensief gebruikte agrarische gronden in onze provincie stellen wij vraagtekens bij de wenselijkheid en haalbaarheid van het in stand houden van een wolvenpopulatie in onze omgeving.”

BBB, SGP, 50PLUS, FVD, JA21 en PVV vinden dat GS meer kunnen en moeten doen om de verdere verspreiding van de wolf te voorkomen. Ook stellen de fracties dat het college de agrarische sector actief moet ondersteunen bij problemen door wolven. Ze willen onder meer weten of voor getroffen veehouders subsidieregelingen beschikbaar zijn.

De Faunabeheereenheid Utrecht meldt op haar website dat commerciƫle veehouders en hobbyhouders na een aanval van vermoedelijk een wolf kosteloos gebruik kunnen maken van een wolvennoodset (afweerraster). De provincie Utrecht heeft vijf van deze noodsets beschikbaar via Duke Faunabeheer.

Vorige week meldde gedeputeerde Mirjam Sterk dat de provincie na overleg met de Zoogdiervereniging heeft besloten een door de provincie trekkende wolf te zenderen om het dier te kunnen blijven volgen.