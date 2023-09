Studenten onthullen nieuwe zonnewagen voor hun test in Marokko

Studenten van de TU Eindhoven onthullen donderdag hun nieuwe zonnewagen: Stella Terra. Het is de eerste terreinwagen op zonne-energie die ook op onverharde wegen kan rijden. In oktober gaat het Solar Team de auto uitgebreid testen in allerlei verschillende landschappen in Marokko.

De auto begint in Tanger en rijdt dan eerst door de bergen. Vervolgens gaat het team door naar de bossen en groener gebied, vertelt Bob van Ginkel van het Solar Team. De wagen eindigt in het zuiden van Marokko in de Sahara. “We vertrouwen erop dat Stella Terra het goed zal uithouden”, zegt Van Ginkel. “In Nederland heeft ze ook alle testen doorstaan.” Sterker nog: Stella Terra is ook al gecontroleerd door de RDW (Dienst Wegverkeer) en mag dus de weg op.

Het plan om de auto in Marokko te testen staat al langer. De studenten schrokken dan ook erg van de aardbeving vorige week. De route van Stella Terra ligt redelijk ver van het getroffen gebied en de test gaat dus door. Wel willen de studenten een crowdfundingsactie opzetten om de getroffenen te helpen.

De Solar Teams van de TU Eindhoven deden voorheen vaak mee met de World Solar Challenge in AustraliĆ« in de klasse voor gezinsauto’s (Cruisers). Stella Terra doet daar niet aan mee en ook het vorige team sloeg de races over. “De laatste gezinsauto was energie positief, dus wekte meer energie op dan ze verbruikte”, legt Van Ginkel uit. Sindsdien zijn de teams een andere richting opgegaan en maken ze geen gezinsauto’s meer. Het vorige team kwam bijvoorbeeld met een zonnecamper. En het huidige team dus met een terreinwagen.

“We willen de grenzen opzoeken van wat mogelijk is”, zegt Van Ginkel. “Met onze wagen hebben we eigenlijk geen competitie.” Na de test in Marokko wil het team door Europa reizen en onderweg met bedrijven en veel mensen spreken. “We willen bewijzen dat dit mogelijk is en mensen inspireren. Hopelijk kunnen we ze laten zien dat de energietransitie veel sneller kan.”

Hoe lang Stella Terra door kan rijden is afhankelijk van het terrein en hoe hard de zon schijnt. Als ze stil staat, kan de batterij in elk geval in twee tot drie dagen volledig volgeladen zijn.