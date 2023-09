Tot dusver ruim 100 aanvragen voor uitkoop boeren in Limburg

Tot nu toe zijn in Limburg 112 aanvragen binnengekomen van boeren die zich vrijwillig hebben aangemeld voor de uitkoopregeling waarmee het Rijk de stikstofuitstoot wil aanpakken. De provincie Limburg meldt dat het in de meeste gevallen gaat om stallen met varkens (71). Verder zijn er onder meer aanvragen van pluimveehouderijen en van bedrijven waar melkkoeien worden gehouden.

De provincie kan nog niet zeggen hoeveel van die bedrijven voldoen aan de voorwaarden voor de stoppersregelingen. Die beoordeling is aan het Rijk. Ook kan een aanvrager alsnog afzien van deelname aan de regeling.

Vorige week meldde demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) tijdens een debat in de Tweede Kamer dat er in het land tot dusver ongeveer vijfhonderd boeren bereid zijn om te onderhandelen over uitkoop. De meesten van hen hebben interesse in de volgens Van der Wal “woest aantrekkelijke” regeling waardoor zij tot 120 procent van hun bedrijfswaarde kunnen krijgen. Als de boeren besluiten om daarna bijvoorbeeld stallen te slopen, krijgen zij dat ook vergoed.