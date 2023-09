Transavia: minder vraag naar vluchten van en naar Marokko

Luchtvaartmaatschappij Transavia merkt dat de vraag naar vluchten van en naar Marokko is afgenomen. Daarmee verschilt het beeld volgens een woordvoerder van afgelopen weekend, toen de vraag naar vliegreizen net na de aardbeving ineens toenam.

“Niet alleen wilden veel mensen toen Marokko uit, maar ook probeerden veel mensen last minute naar het land toe te gaan”, aldus de zegsman, die geen concrete cijfers wil geven.

Transavia heeft naar eigen zeggen geen annuleringen gehad van en naar Marokko. Ook is er geen verzoek geweest voor repatriĆ«ringsvluchten. “We hebben gevlogen wat we moesten vliegen.”

Ook Riksja Travel merkt dat de vraag naar Marokko-reizen wat is gedaald. “We zien iets minder aanvragen voor reizen naar Marokko omdat sommige mensen wat voorzichtiger zijn geworden”, laat de reisorganisatie weten.

Toch zouden mensen zich geen zorgen hoeven te maken. “Alles keert een beetje terug naar het oude. We staan in nauw contact met onze lokale agenten en horen dat ze heel graag willen dat mensen komen.”

Deze week gaat er weer een groep reizigers naar Marokko met Riksja Travel. Dan wordt Marrakech omzeild om risico’s te voorkomen. Volgende week gaat de organisatie wel weer naar Marakkech.

“Marokko ziet graag toeristen komen”, weet ook Middenoostenreizen. “We zien dat op veel plekken geen schade is. In Marrakech soms wel. Dan zoeken we een passende oplossing om andere accommodaties te zoeken of de route van de reis aan te passen.”

Voor Marokko is toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Een eventuele terugval van het aantal vakantiegangers zou een extra tegenslag kunnen betekenen na de ramp.