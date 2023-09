Bij een schietpartij in de Poelestraat in Groningen zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee mensen gewond geraakt. De dader is ontkomen.

Het incident vond plaats rond 02.55 uur. Er werd daarbij meerdere keren geschoten. De omgeving is inmiddels afgezet en de politie doet onderzoek. Agenten spreken met getuigen en kijken of er camerabeelden zijn van het incident.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of meer weten over de toedracht of de verdachte, contact op te nemen.