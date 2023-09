Veel klachten over vervoer leerlingen naar speciaal onderwijs

Leerlingen worden te vaak niet opgehaald om ’s ochtends naar het speciaal onderwijs te gaan of om ’s middags terug naar huis te gaan. “Ons recht op leren is in het geding”, zegt de vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) na berichtgeving in De Telegraaf. De belangengroep werkt aan een kort geding tegen de overheid.

Volgens de LBVSO hebben de leerlingen op het speciaal onderwijs vorig schooljaar gemiddeld tweehonderd lesuren gemist doordat er geen vervoer beschikbaar was. In de eerste maand van het nieuwe schooljaar staat de teller al op gemiddeld tien tot dertig gemiste uren. Dat kan betekenen dat het totaal over dit schooljaar nog hoger uitvalt dan vorig jaar. “Niets is opgelost, de situatie is dit jaar nog schrijnender”, zegt LBVSO-voorzitter Elijah Delsink.

Maar het gaat niet alleen om de lesuren zelf, benadrukt de organisatie. Kinderen op het speciaal onderwijs hebben behoefte aan een vaste dagindeling. Hun ritme kan van slag raken als een chauffeur onverwacht niet opdaagt. “Daar staan al die bobo’s niet bij stil. We krijgen meldingen dat ouders hun kinderen maar thuishouden, omdat ze er mentale schade door oplopen. Of ouders brengen en halen het kind zelf, met kunst-en-vliegwerk, maar dat gaat vaak ten koste van broertjes en zusjes en van werk.”

De LBVSO verwacht niet dat een chauffeurstekort bij de vervoerders en andere problemen snel opgelost kunnen worden. “Maar ze kunnen wel noodoplossingen inzetten. Geef elke ouder een account bij een taxibedrijf, dat ze kunnen inzetten zodra een busje te laat is. Maar dat doen ze niet. Dat kost geld, en geld is belangrijker dan wij.”