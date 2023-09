Voor het eerst een boete voor fokker van Franse bulldogs

Een fokker van Franse bulldogs heeft een maximale boete van 3000 euro opgelegd gekregen wegens een te korte snuit en een abnormale ademhaling bij de fokdieren. Het is voor het eerst dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) daarvoor een boete oplegt. De regels rond het fokken zijn onlangs aangescherpt en fokken met honden met een te korte snuit mag niet meer.

Waar de fokker vandaan komt, is om privacyredenen niet bekendgemaakt. Naast de boete krijgt de fokker ook een last onder dwangsom. Elke keer als de ondernemer opnieuw de fout in gaat, krijgt hij een dwangsom van 1500 euro. De totale dwangsom kan oplopen tot 9000 euro, aldus de NVWA.

Doorgefokte honden kunnen schadelijke uiterlijke kenmerken hebben, waaronder een korte snuit of een afwijkende schedelvorm. Daardoor kunnen ze onder andere slecht ademen. Het is daarom verboden om met dergelijke honden te fokken.

Deskundigen van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht hebben zes criteria opgesteld waaraan een kortsnuitige hond moet voldoen om ermee te mogen fokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een normaal ademgeluid in rust en open neusopeningen zonder vernauwing.